مصر | حملة موسعة للأمن العام تضبط 797قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة موسعة للأمن العام تضبط 797قطعة سلاح بينها رشاشات وبنادق آلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنيةوأسفرت جهود هذه الحملات خلال أسبوع بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن استهداف (72) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية"، عن ضبط (797) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (رشاش – 75 بندقية آلية – 166 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 66 طبنجة – 489 فرد محلى الصنع – 1796 طلقة مختلفة الأعيرة – 1540 قطعة سلاح أبيض).

كما نجحت في تنفيذ (459781) حكما قضائيا، كما ضبط (14) تشكيلًا عصابيًا ضموا (41) متهمًا، ارتكبوا (74) حادث سرقة متنوع، (41) سيارة مُبلغ بسرقتها.

من ناحية أخرى كشف غموض (44) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (67) متهما، (265) قضية أحداث، (10329) قضية مرافق عامة، (257377) مخالفة مرورية متنوعة، (1026) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (1037) متهما.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.