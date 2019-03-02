مصر | قتله بعد فشله في اغتصابه.. تفاصيل العثور على جثة طفل داخل برميل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتله بعد فشله في اغتصابه.. تفاصيل العثور على جثة طفل داخل برميل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طفل داخل برميل، وتبين أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بعد فشله في اغتصابه بالجيزة.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى أجهزة الأمن بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل داخل برميل يبلغ من العمر 6 سنوات، تم العثور على الجثة بمعرفة " ع.م " 47 سنة، ربة منزل داخل البرميل.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة، وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتمكنوا من ضبط المتهم" ص.م.ص" 26 سنة، عامل مقيم ساقية مكي – الجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه شاهد المجني عليه أثناء سيره بمفرده، فقام باستدراجه واصطحابه إلى شقته، وحاول التعدى عليه جنسيًا إلا أنه استغاث وخشية أفتضاح أمره كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة.

وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان في طريقه لزيارة عمه المقيم بنفس الشارع.

