مصر | "توفيق" يستقبل وزير الأمن الداخلي الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توفيق" يستقبل وزير الأمن الداخلي الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، محمد أبوبكر إسلو، وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق لسيادته في زيارته الرسمية لمصر.

وفي بداية اللقاء أعرب وزير الأمن الداخلي الصومالي، عن اعتزازه بدور مصر الريادي في القارة الإفريقية، متطلعاً إلى الإستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الشرطية الصومالية.

ومن جانبه أكد وزير الداخلية، ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة وتعميق أطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التى أصبحت فى غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن وإستقرار الشعوب، وعلى استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفنى للأجهزة الشرطية بدولة الصومال الشقيقة ، للإستفادة من الخبرات الشرطية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمني.

كما أشار سيادته إلى أهمية إستمرار التعاون والتكامل بين أجهزة المعلومات للعمل على تقويض المخططات الإجرامية والإرهابية التى تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار.

وفى نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون الأمنى وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين .. حضر اللقاء سفير جمهورية الصومال بالقاهرة.