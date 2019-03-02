أخبار مصر | العربية لطب الجنين: لا بد من وضع برنامج قومي للحد من الولادة القيصرية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العربية لطب الجنين: لا بد من وضع برنامج قومي للحد من الولادة القيصرية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور شادي سليم رئيس الجمعية العربية لطب الجنين، أن المشيمة الملتصقة قد تسبب الوفاة للمرأة الحامل.

وأضاف سليم، خلال مؤتمر جمعية الصعيد للتدخل الدقيق والمناظير، أن السبب الرئيسي للمشيمة الملتصقة هو انتشار الولادة القيصرية.

وطالب بضرورة التدخل وإتخاذ التدابير الضرورية للحد من وباء القيصريات الذي يضرب النساء في الوطن العربي ويرفع من نسبة الوفيات، وأن الدولة عليها أن تأخذ على عاتقها وضع برنامج قومى للحد من الولادة القيصرية وأيضا برنامجًا للتدريب على كيفية تشخيص المشيمة الملتصقة التى قد تودى بحياة الحوامل.

من جانبه قال الدكتور عبده السويسي رئيس جمعية المناظير واستشاري النساء والتوليد، أن هذه المشكلة تؤلمنا جميعا، وأصبحت خطرًا شائعًا وأضراره خطيرة علي صحة المرأة، والتي قد تؤدى إلى اضطرار الطبيب إلى إجراء استئصال للرحم بعد القيصرية نتيجة لالتصاق المشيمة.