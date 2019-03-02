أخبار مصر | "المهندسات العربيات": هدفنا بناء المجتمعات.. وتطوير القدرات العلمية والإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسات العربيات": هدفنا بناء المجتمعات.. وتطوير القدرات العلمية والإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المهندسة حنان بادي عواد– رئيس لجنة المهندسات العربيات لدورة 2018- 2021 أنه تم اختيار يوم 3 مارس من كل عام؛ ليكون يومًا للاحتفال بالمهندسات العربيات.

وقالت "بادي": "اجتماعنا اليوم السبت 2 مارس 2019 هو الاجتماع الثاني، وكان اجتماعنا بالأردن يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، وشهد وضع الخطة الإستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة".

وأضافت: "وفي اجتماعنا بالقاهرة تم طرح مبادرات، وتبنت اللجنة إطلاق يوم للمهندسة العربية وتحدد يوم 3 من (مارس) من كل عام ليكون يومًا للمهندسات العربيات".

وأوضحت "بادي" أن اجتماع القاهرة شهد أيضا مناقشة البرنامج الزمني لإستراتيجية اللجنة، والمبادرات التي أطلقت ضمن 4 محاور أساسية، وتشمل المحور المهني، ومحور الاتصال والإعلام ومحور القوانين، والمحور الثقافي والاجتماعي.

ووجهت المهندسة حنان بادى عواد – الشكر لنقابة المهندسين المصرية على الدعم الذي تقدمه للجنة المهندسات العربيات وعلى حفاوة الاستقبال لأعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن مصر دومًا كانت بلدًا كريمًا ومضيافًا وعزيزة على قلوب كل العرب.

وقالت: "نطمح أن تكون لجنة المهندسات العربيات لجنة فاعلة، وأن تصل لمواقع القرار المؤثرة في حياة المهندسات العربيات، وأن تتمكن من تطوير القدرات العلمية والإدارية والاجتماعية للمهندسات العربيات وتنمية مهاراتهن، لتكون الواجهة التي تمثل المهنيات في العالم العربي".

وأضافت: "لجنة المهندسات أساسها البناء، البناء بشقيه، بناء الإنسان وهذا ما تقوم به الأم المهندسة، والشق الثانى المساهمة فى بناء مجتمعها من خلال تصاميم ومشاريع هندسية، فالمهندسة العربية تعمل في عدة اتجاهات وليس اتجاهًا واحدًا، ودور لجنة المهندسات العربيات أن تمكن المهندسات العربيات من قيادة التطوير في مجتمعاتهن والمشاركة في صنع القرار، وفي ذات الوقت مساعدتهن في إنشاء جيل مبدع ومنتج ومُنتمٍ لأمته العربية".

وأشارت رئيس لجنة المهندسات العربيات إلى أن اللجنة ستتولى إلقاء الضوء على قصص نجاح لمهندسات عرب، وقالت: "التعاون سيكون وثيقًا وعلى أعلى مستوي مع كل المهندسات العربيات، وسنمنح جوائز للمتميزات وسننقل المعرفة بين جميع المهندسات العربيات".