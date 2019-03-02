أخبار مصر | وزير الأوقاف: تجربة الأذان الموحد بدأت في 113 مسجدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: تجربة الأذان الموحد بدأت في 113 مسجدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الهدف من ترجمة خطبة الجمعة إلى العديد من اللغات هو الوصول بصوت الإسلام الوسطي المستنير لكل الدنيا بكل لغات العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بترجمة خطبة الجمعة بثماني لغات هي الألمانية – والفرنسية – والسواحلية – والهوسا – والروسية- والإسبانية – والإنجليزية – واليونانية.

وأضاف الوزير خلال لقاء بالطلاب الوافدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت، أنه بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فإننا توجهنا إلى أفريقيا بترجمة الخطبة إلى خمس لغات هي العربية والفرنسية – والسواحلية – والهوسا والإنجليزية.

وأوضح أن الوزارة سوف تتوسع لنشر الخطبة بالعديد من اللغات العالمية، مضيفا أن انطلاقة الخطبة مترجمة إلى العديد من اللغات بدأت بتقديم الخطبة المسموعة خدمة للأئمة المكفوفين وتبعتها ترجمة الخطبة بلغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ثم الاستعانة بالأساتذة المتخصصين لترجمة الخطبة باللغات التالية : الألمانية – والفرنسية – والسواحلية – والهوسا – والروسية- والإسبانية – والإنجليزية – واليونانية ,وجار التوسع في جملة الترجمة إلى اللغات الأخرى.

وأكد أن الوزارة لا تخاطب الداخل فقط، وإنما تخاطب العالم أجمع لنشر الفكر الوسطي ومكافحة الفكر المتطرف، وأشار إلى أن الدين فن صناعة الحياة لا الموت، مشيرًا إلى أن الخطبة القادمة بعنوان: "مفهوم الشهادة بين الحقيقة والادعاء"، موضحًا أن هناك فرقًا بين شهيد الحق وقتيل الباطل , فالأول يدافع عن وطنه وبلده وعرضه , والثاني دفعته الجماعات المتطرفة للتخريب والدمار.

وأعلن أن تجربة الأذان الموحد تسير بنجاح ؛ موضحًا أنها بدأت في 113 مسجدًا وتم تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الاتصالات واللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب الوزير، ويوجد 60 مسجدًا تم اختبارها وهي تعمل بكفاءة , وجاري العمل على باقي المساجد وسنعلن خلال عشرة أيام الانتقال من المرحلة التجريبية إلى مرحلة البث الدائم.