أخبار مصر | "نصير" عن عدم مشاركة المرأة في هيئة كبار العلماء: أنانية من الذكور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نصير" عن عدم مشاركة المرأة في هيئة كبار العلماء: أنانية من الذكور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، طلب النائب محمد فؤاد، بوجود 15 امراة فى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف فى خطوة جادة لتمكين المرأة، مؤكدة أنهم طالبوا منذ سنوات سابقة وجود المرأة في هذه الهيئة، ولكن دون استجابة.

وتساءلت "نصير" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" لماذا تُحرم المرأة من وجودها داخل هيئة كبار العلماء بالرغم من أنها مثل الرجل في التخرج والتخصص ودراسة العلوم؟، مطالبة بوجود المرأة داخل هيئة كبار العلماء، حتى تشارك على الأقل في القضايا التي تخص المرأة مع زملاءها الرجال، مضيفة: عدم مشاركة المرأة في الهيئة حتى الآن يعُد أنانية من الذكور".

وأشارت "نصير" إلى حديث شيخ الأزهر فى برنامجه الأسبوعى بالتلفزيون المصري، أمس الجمعة:"أن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلمًا للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها"، متسائلة: عندما يعرض هذا الرأي على مجمع البحوث الإسلامية، أليس يكون للمرأة رأي تنير به من استأثر به الرجل من باب الأنانية؟، فالمرأة هي من أقدر من تبين أن التعدد مع رجال العصر ليس هو التعدد الذي كان في عصر الرسول، فالمرأة كانت تشجع على هذا القبول، وكانت تُشجع عليه، لأن الزواج بالنسبة لها ستر وبيت وعز، على خلاف المرأة في الوقت الحالي التي أصبحت ذات ثقافة، وأن ما تقبلته المرأة في العصر القديم لن تتقبله المرأة في الوقت الحالي.