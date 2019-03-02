أخبار مصر | مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في وسط مقديشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في وسط مقديشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، وتبنته حركة الشباب، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا وإصابة 80 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب، كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

"الشباب" الصومالية تشن هجوما على قاعدة عسكرية شمالى مقديشيو