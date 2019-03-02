أخبار مصر | مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في وسط مقديشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي بالقرب من فندق في وسط مقديشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، وتبنته حركة الشباب، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا وإصابة 80 آخرين.
وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب، كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
"الشباب" الصومالية تشن هجوما على قاعدة عسكرية شمالى مقديشيو
شنت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة هجومًا مسلحًا على قاعدة عسكرية فى منطقة "بلعد" التى تبعد 30 كيلومترًا شمال العاصمة "مقديشيو".
وقال سكان محليون -حسبما ذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية- إن الجنود تصدوا للمسلحين أثناء محاولتهم اقتحام القاعدة.
وأضافت الشبكة أن إطلاق النار بين القوات الحكومية الصومالية ومسلحى الحركة المتطرفة استمر لمدة ساعة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات.
يذكر أن الحادثة هى أحدث هجوم لحركة "الشباب" فى الصومال فى ظل العمليات العسكرية المستمرة بهدف طرد المسلحين من معاقلهم.