أخبار مصر | رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر "الاتحاد العربي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس النواب يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر "الاتحاد العربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه مساء اليوم، السبت، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني العربى، على رأس وفد برلمانى إلى الأردن، للمشاركة فى المؤتمر رقم 29 للاتحاد الذى تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019.

ويأتي هذا الاجتماع تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، ومن المقرر أن يُلقى الدكتور على عبدالعال ورؤساء البرلمانات والوفود كلمات حول هذا الموضوع، وسوف يسبق المؤتمر اجتماع تشاورى لرؤساء البرلمانات العربية مساء اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال للتنسيق المسبق بشأن موضوعات وفعاليات المؤتمر.

ومن المنتظر أن تنتقل رئاسة الاتحاد فى نهاية أعمال المؤتمر إلى السيد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب جنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.