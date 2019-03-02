أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق لمصر على الأزمة بين الهند وباكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لمصر على الأزمة بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، وذلك على إثر التطورات الأخيرة التي وقعت بين البلدين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي شهده الشطر الهندي من كشمير.

وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة، كما أكد البيان على ثقة مصر في حكمة البلدين من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.