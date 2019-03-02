أخبار مصر | غدا.. بدء استقبال طلبات الترشيح لـ208 مقعد بانتخابات "الصيادلة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. بدء استقبال طلبات الترشيح لـ208 مقعد بانتخابات "الصيادلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الصيادلة عن فتح باب تلقى طلبات الترشيح لـ208، مقعد بانتخابات التجديد النصفي ابتداء من غدا الأحد الموافق 3 مارس حتى يوم الثلاثاء 12مارس، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 3 عصرا والنقابة مفتوحة أيام الجمعة والإجازات ويمد آخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى لمرشحى النقابة العامة وبمقار النقابات الفرعية للمحافظات لمرشحى الفرعيات.

وستجرى الانتخابات على المناصب التالية أولا منصب نقيب عام صيادلة مصر ويشترط فيمن يرشح نفسه على منصب النقيب العام أن يكون من الأعضاء الذين مضى على قيدهم بالجدول العام 15عاما على الأقل على أن يتقدم المرشح بطلبه شخصيا أو من ينوب عنه قانونا أو بالبريد لمقر النقابة العامة بجاردن سيتى.

ثانيا عضوية مجلس النقابة العامة وستجرى على 12 مقعدعلى النحو التالي، ستة أعضاء على المستوى العام ويقسموا إلى ثلاثة أعضاء فوق 15سنة، ثلاثة أعضاء تحت 15سنة.

وبالنسبة للستة أعضاء الآخرون فهم كالتالي: ممثل منطقة القاهرة فوق 15 سنة على ألا يكون من محافظة الجيزة.

ممثل منطقة وسط الدلتا فوق 15سنة على ألا يكون من محافظة الغربية، ممثل منطقة غرب الدلتا فوق 15سنة على ألا يكون من محافظة البحيرة، وممثل منطقة شرق الدلتا تحت 15سنة على ألا يكون من محافظة الشرقية.

ممثل منطقة شمال الوجه القبلى تحت 15 سنة على ألا يكون من محافظة بنى سويف، إضافة إلى ممثل منطقة جنوب الوجه القبلي فوق 15 سنة على ألا يكون من محافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة للنقابات الفرعية ستجرى على كافة المقاعد، ويشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب الفرعى أن يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية، ومر على قيده بالجدول العام 15سنة على الأقل.

عضوية مجالس النقابات الفرعية يتكون مجلس النقابة الفرعية من ستة أعضاء بكل نقابة فرعية ماعدا نقابة القاهرة 10اعضاء، والإسكندرية 8اعضاء بشرط أن يكون نصف عدد المجلس ممن مضى على قيدهم بالنقابة أكثر من 15سنة والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم اقل 15سنة.

ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية المرشح به.