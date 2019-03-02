أخبار مصر | رئيس برلمانية "المصريين الأحرار" يدعو أهالي الجيزة للمشاركة في "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برلمانية "المصريين الأحرار" يدعو أهالي الجيزة للمشاركة في "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع الأهالي بمحافظة الجيزة بالمشاركة في الحملة القومية "١٠٠ مليون صحة" والتي بدأت أمس بمحافظة الجيزة وتنتهي في 30 أبريل.

وقال أبو العلا، إن هذه الحملة ينظر إليها العالم بانبهار، وأن المصريين في هذه الفترة الوجيزة نجحوا في إجراء مسح طبي غير مسبوق عالميا ليثبت هذا المواطن العبقري الفريد انه ما زال يصنع المعجزات، مؤكدًا أن الفحص لا يستغرق أكثر من عشر دقائق، وأن الفحص سيكون في كل المراكز والوحدات الصحية بجميع الأحياء والقري والمستشفيات.

وتابع: "في حالة ثبوت الإصابة لا قدر الله بفيروس سي سوف يتم العلاج المجاني في مستشفي زايد التخصصي لساكني أكتوبر وزايد وفي حالة وجود أمراض غير السارية مثل السكر والضغط او أمراض القلب وسيتم العلاج المجاني في مستشفي أكتوبر وزايد المركزي، وبالنسبة للواحات البحرية سيتم علاج كل الحالات في مستشفي الواحات المركزي لكن الكشف سيكون في كل الوحدات الصحية والتجمعات".

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.