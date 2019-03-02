أخبار مصر | "عبدالعال" يترأس وفدا برلمانيا لزيارة مُصابى حادث "محطة مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يترأس وفدا برلمانيا لزيارة مُصابى حادث "محطة مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وفدا برلمانيا؛ لزيارة مُصابى حادث قطار محطة مصر بمعهد ناصر اليوم السبت؛ للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وضم الوفد الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، والمستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان.

وتمنى رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى، خلال الزيارة التى قاموا بها اليوم السبت إلى معهد ناصر، الشفاء العاجل لكافة مصابى حادث محطة مصر.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الأماكن المعدة للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.