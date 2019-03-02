أخبار مصر | خبير يطالب بعقد مؤتمر سياحي إفريقي لتنشيط حركة السياحة بين أبناء القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يطالب بعقد مؤتمر سياحي إفريقي لتنشيط حركة السياحة بين أبناء القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة، إن حالة الزخم التي تعيشها مصر والقارة الإفريقية حاليا خاصة عقب تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وتنظيم بطولة الأمم الإفريقية في شهر يونيو القادم وبدء فعاليات عام الشباب الإفريقي في أسوان، كل هذا يؤكد أن هناك مستقبل واعد ينتظر القارة الإفريقية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية.

وأشار عاطف عجلان في تصريحات له اليوم إلى أن السياحة الإفريقية البينية لابد من استثمارها وتنميتها وتطويرها لتحقق معدلات سياحية بأغلب دول القارة مرتفعة كما يحدث في قارة أوروبا نتيجة لتنامي حركة السياحة البينية هناك.

وأقترح عجلان بضرورة عقد مؤتمر سياحي كبير في مصر لدول القارة الإفريقية يضم وزراء السياحة الأفارقة والطيران والشركات السياحية الكبرى تحت مظلة واحدة يتم من خلالها بحث تنمية السياحة الإفريقية البينية والاستفادة من المعالم السياحية في أفريقيا من خلال إنشاء مكاتب سياحية بمختلف الدول الإفريقية عبر شراكات افريقية وإعداد برامج سياحية مشتركة في أكثر من دولة وتنفيذ حملة دعائية قوية عن المقاصد السياحية بالدول الإفريقية.

وأشار عاطف بكر عجلان إلى أن مصر رغم عشق الأفارقة لها وقوة العلاقات الحالية إلا أن السياحة الإفريقية طبقًا لتقارير سابقة فإن عدد السياح الأفارقة الوافدين لمصر ضعيف حيث بلغ عددهم عام 2015 حوالي 192 ألف سائح فقط وتصدر السياح السودانيين القائمة بنسبة 46.8% ما يمثل نحو 90 ألف سائح من إجمالي السياح الأفارقة في حين أن دولة جنوب إفريقيا استقبلت قرابة 7 ملايين سائح إفريقي في 2015.

وقال عجلان أن القارة الإفريقية تتميز اغلب دولها بمزارات سياحية لا يوجد لها مثيل بالعالم من غابات وحدائق وسهول ووديان لا يوجد لها مثيل وكذلك شواطئ سياحية مختلفة ومعالم تراثية وحضارية كبيرة.

وأشار إلى أن الأفارقة لديهم رغبة قوية في زيارة مصر فمنهم من يفضل السياحة الشاطئية او الدينية مثل مزارات العائلة المقدسة او مزارات العهد القديم في سانت كاترين مثل الوادي المقدس وجبل موسى ومنهم من يفضل السياحة العلاجية والاستشفائية التي تتميز بها مصر ولو وضعنا كل هذا في برامج سياحية وتسويق هذه البرامج بالشكل المطلوب سيكون هناك انتعاشة قوية لسياحة الأشقاء الأفارقة في مصر.

وشدد عاطف بكر عجلان على ضرورة توفير خطوط ورحلات طيران مباشرة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية لنقل الحركة السياحية المتوقعة وكذلك المستثمرين المصريين والأفارقة ولابد من دخول شركات طيران جديدة في عالم الطيران بمصر واعتقد أن هذا الاتجاه هو ما يعمل عليه الآن الوزير يونس المصري وزير الطيران المدني، فإذا توافرت خطوط طيران وبرامج سياحية مناسبة وحملات دعائية ستزداد السياحة الإفريقية بشكل كبير في 2018 لتحتل مرتبة متقدمة في مصر.