أخبار مصر | عبد الرحيم علي يشيد بجهود وزيرة التضامن لحل أزمة أطفال الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحيم علي يشيد بجهود وزيرة التضامن لحل أزمة أطفال الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والاستثمار، دعم الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لنشر فرق العمل المشتركة، والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع، لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالى الحالات التى تم التعامل معها بلغ 6217 حالة مشرد وطفل بلا مأوى، يؤكد نجاح وزيرة التضامن فى هذه المهمة القومية الوطنية.

وقال على، إن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين أصبحت قنبلة موقوتة وعلينا جميعا وبدون استثناء مساندة جهود الدكتور غادة والى فى هذا الملف، وأن يكون لدينا جميعا هدف واضح ومحدد وهو وجود شوارع مصر كلها بلا أى مواطنين مشردين ليس لهم أى مأوى يعيشيون فيه، وفى مقدمة هؤلاء الأطفال المصريين، مطالبا بدراسة موضوعية لجميع الاسباب والمشكلات التى أدت إلى انتشار ظاهرة المشردين وأطفال الشوارع والتدخل السريع لعلاج هذه المشكلات حتى لا تتفاقم مثل هذه الأزمات الخطيرة.

وحيا الدكتور عبد الرحيم على جهود جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا المشروع واحدًا من المشروعات القومية التى يجب أن تتبناها الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

حيث أحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.

وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشئون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلي لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.

