أخبار مصر | تنسيقية "شباب الأحزاب" تعقد جلسات حوار بشأن مناقشة التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنسيقية "شباب الأحزاب" تعقد جلسات حوار بشأن مناقشة التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عزمها عقد مجموعة من جلسات الحوار مع جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، لمناقشة مشروع تعديلات على الدستور، والذى تقدم به خمس أعضاء مجلس النواب.

وتهدف جلسات الحوار إلى الاستماع لمختلف وجهات النظر المؤيدة والمعارضة على حد سواء، بحرّية كاملة وشفافية مطلقة.

كما تعمل التنسيقية، من خلال الحوار، على ترسيخ ثقافة الحوار رغم اختلاف الأفكار والأيديولوجيات، مما يؤسس لمجتمع ديمقراطى يحترم الاختلاف، ويعزز احترام الخلاف فى وجهات النظر، معتبرين أن الحوار يجب أن يكون سمة مميزة لجيل من شباب السياسيين، ومؤكدين أن الحوار لا يستهدف توحيد وجهات النظر أو إعلان موقف موحد بشأن التعديلات.

وأعلنت اللجنة أن جلسات الحوار تبدأ خلال أيام، وسيستمع شباب التنسيقية فى ذات الوقت لرأى عدد كبير من الخبراء والفقهاء الدستوريين مما يعزز قيمة الحوار ويجعله أكثر ثراء.