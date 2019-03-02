الأزهر:السيسي رسخ الوطنية بتدشين مسجد وكنيسة العاصمة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن المواطنة التي دعت لها شريعة الإسلام تتجلى في الحرية الفكرية والعقدية ووحدة الأرض، وحرصت مصر على الاهتمام بتعزيز قيم المواطنة دون النظر إلى الدين أو العرق، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على ذلك ورسخ له، مضيفا أن الرئيس ضرب أروع الأمثلة في ترسيخ مفهوم الوطنية حينما افتتح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو تأكيد على أن مصر نسيج واحد.
وأكد الأمير، في كلمته خلال مؤتمر حوار السلام والطمأنينة الذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورهبنة الفرنسيسكان بمصر، اليوم السبت، أن المواطنة هي المساواة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في ألوانهم أو جنسهم، مشيرا إلى أن الإسلام كفل لغير المسلمين حقوقا تشريعية مثل
وأكد الأمير، في كلمته خلال مؤتمر حوار السلام والطمأنينة الذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورهبنة الفرنسيسكان بمصر، اليوم السبت، أن المواطنة هي المساواة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في ألوانهم أو جنسهم، مشيرا إلى أن الإسلام كفل لغير المسلمين حقوقا تشريعية مثل حفظ النفس والدين والمال والعرض وغير ذلك.
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وأوضح أن حقوق غير المسلمين في الإسلام أبدية لا تقبل الحذف أو التعديل، وليس لبشر أن يعترض عليها، وعلى رأسها التعاون المشترك والسلام وقبول الآخر.
وذكر وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، أن جميع الأديان دعت إلى التسامح والتعايش المشترك، وهناك قواسم مشتركة تربط بين بني الإنسان رسختها جميع الأديان السماوية. (التفاصيل)
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