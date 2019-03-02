انت الان تتابع غيابيا.. حكم بتحصيل 65 مليون جنيه من متهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة جنح مستأنف السويس بمعاقبة محكوم عليه غيابيا بقبول الاعتراض شكلا، وبسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 65 مليونا و172 ألفا و664 جنيها مثلي قيمة الضرائب المستحقة. وترجع وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة المحكوم ضده، بتهريب بضائع وإدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة وكان ذلك بقصد الاتجار بأن قدم مستندات وفواتير مزورة بغرض التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة.
وحصلت هيئة قضايا الدولة، أول من أمس الخميس، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء عقود لاستغلال خام الفوسفات، ترتب عليها إهدار مليارين و22 مليون جنيه، كما تضمن الحكم استرداد هيئة الثروة المعدنية 117 كيلومترا مربعا للاستفادة بهذه الثروات للشعب.وقال
وحصلت هيئة قضايا الدولة، أول من أمس الخميس، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء عقود لاستغلال خام الفوسفات، ترتب عليها إهدار مليارين و22 مليون جنيه، كما تضمن الحكم استرداد هيئة الثروة المعدنية 117 كيلومترا مربعا للاستفادة بهذه الثروات للشعب.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي، إن الهيئة مثلت هيئة الثروة المعدنية في الدعوى، وبينت فساد العقود المبرمة مع شركة البحر الأحمر للتعدين، خلال الفترة من 2001 حتى 2005 لاستغلال خام الفوسفات.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن العقود كانت مبنية على واقعات فساد، ترتب عليها إهدار مليارين و22 مليون جنيه يمثل قيمة صادرات الشركة من الخام بناءً على العقود الفاسدة. (التفاصيل)
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