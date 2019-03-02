انت الان تتابع التعليم: رسائل هاتفية للمتقدمين لمسابقة العقود غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم طارق شوقي

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تبدأ إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتةلإخبارهم بموعد وأماكن عقد الاختبارات الإلكترونية، وذلك اعتبارا من غد الأحد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم السبت، للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والإعداد المستوفية لشروط التعاقد. ووجه عمر، رسالة للمعلمين المتقدمين للمسابقة، قائلا: "لم نرسل أي رسائل إلكترونية خلال الفترة الماضية، وما تم إرساله إشاعات وعملية نصب من البعض.

ووفقا لعمر، تم اكتشاف بعض عمليات النصب من أفراد لتوفير عقود للمتقدمين، ولا يستطيع أحد اختراق النظام، والوزارة تسعى لتحقيق الشفافية بشكل كبير". وأوضح عمر، أن المتقدمين البالغ عددهم 430 ألف تقريبا، الوزارة تحتاجهم خلال الفترة المقبلة حتى يكون هناك استقرار فى المنظومة التعليمية، لأن هناك أفراد من المعلمين

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