شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير رياض سنيح القائم بالأعمال السوري في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، السفير رياض سنيح، القائم بالأعمال السوري في مصر، الذي توفي، فجر اليوم، في القاهرة، وانتقل جثمانه إلى دمشق، صباح اليوم، وأكدت الوزارة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن السفير كان مثالاً للدبلوماسي المؤمن بقضايا وطنه، فيما مثّل بلاده على أكمل وجه، وكان وفياً في الدفاع عن وطنه بكل شجاعة وإخلاص.

ظل السفير السوري مدافعا عن قضايا وطنه، كما كان دائم الحرص على المشاركة في الفعاليات التي تندد بالأعمال الإرهابية في مصر وفي بلاده، فضلا عن مشاركته في الاحتفالات الخاصة بذكرى ميلاد ووفاة الرئيس جمال عبدالناصر، كما كان متفائلًا بانتصارات الجيش السوري على التنظيمات الإرهابية وتوقع القضاء عليها.

وفي حوار سابق له مع «المصري اليوم» قال إن الجنود السوريين حاربوا في حرب أكتوبر مع الجنود المصريين وأصروا على الصيام، فتحقق الانتصار.