سحلوا 10 سيدات وسرقوا عروسة.. اعترافات عصابة سرقة "الأحياء الراقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

كشفت تحريات مباحث القاهرة الجديدة، اعترافات تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بمناطق مصر الجديدة، والنزهة، واكتوبر، والتجمع الخامس والرحاب، حيث أقر المتهمون بارتكاب وقائع عديدة، واستخدامهم سيارات مسروقة من مناطق لسرقة سيدات في مناطق أخرى، واتضح أن من بين ضحاياهم عروس وعجوز.

وألقت مباحث القاهرة الجديدة تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم رئيس القطاع، القبض على 5 أشخاص كونوا عصابة لسرقة حقائب السيدات، ومتعلقاتهن بعدد من الاحياء الراقية، وتمت إحالتهم الى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وأضاف المتهمون، وهم كل من ("محمود.ا" ، مقيم بالوراق الجيزة، "مصطفى.ا"، مقيم بالجيزة، "خالد.م"، مركز أوسيم الجيزة، "فهد.ع"، "صلاح.ع، وحسن ي")، أمام العميد عمرو الوكيل مفتش مباحث القاهرة الجديدة، أنهم سرقوا 5 سيارات نفذوا بها أكثر من 40 واقعة سرقة بمناطق راقية، من بينهن شبكة فتاة تُدعى "شيماء"، كانت في حقيبتها، اثناء سيرها في أحد شوارع منطقة الشيخ زايد.

وتابع المتهم الأول، أنه كان يجهز لحفل زفافه في أحد الأندية الكبيرة، ودفع مقدم لحجز قاعة الفرح، من حصيلة السرقات التي نفذها، فيما أقر الأخرون بشراء متعلقات، واحتياجات من المسروقات والاحتفاظ ببعضها.

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وتقدمت نحو 10 سيدات ببلاغات ضد أفراد العصابة، أكدن إصابتهن بجروح بالغة، عقب سحلهن اثناء سيرهن في الشارع من قبل العصابة، اثناء اختطاف حقائبهن، وأمرت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

كما حررت سيدة تُدعى "منة الله"، 66 سنة، محضرًا ضد أفراد العصابة، قالت إنهم تسببوا في إصابتها بكسر في الذراع عقب سحلها في أحد شوارع منطقة الحي الأول بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

وكشفت تحريات العقيد عمرو الوكيل مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم، رئيس قطاع المباحث، والمقدم محمد ملش رئيس مباحث التجمع الخامس، أن المتهمين اعتادوا سرقة السيارات من مناطق لتنفيذ وقائع السرقة بها في أماكن أخرى، حتى يصعب التوصل إليهم، وتحديد هويتهم.

كما كشفت تحريات الرواد أكرم أبوعمره، ومحمود عطيه، ومحمد محيي، معاوني مباحث التجمع الخامس، أن المتهمين سرقوا سيارتين وتركوهم في صحراء أكتوبر، والمقطم، وأرشدوا عن مكانهما أثناء التحقيق معهم.

وتابعت التحريات أن المتهمين يقومون بتنفيذ نحو 5 وقائع في اليوم الواحد، بأماكن متفرقة، وأثاروا الذعر في مناطق استهدفوا فيها ضحاياهم، لذا قررت النيابة العامة حبسهم، وأمرت باستعجال التحريات.