شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: فحص أتوبيسات الحج البري بعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أنه سيتم فحص نحو ٣٠٠ أتوبيسًا لنقل ١٢ ألف حاجًا من حجاج البري، هذا العام، موضحًا أن الحج السياحي يحتاج فقط ٢٦٧ أتوبيسًا ولكن الوزارة تضع أكثر من العدد المطلوب تحسبًا لأي ظرف ولضمان راحة الحجاج وانتظام المواعيد.

وأضاف أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن الضوابط تلزم الشركات بتوفير سائقين لكل أتوبيس، على أن يكون كل سائق مسجلا بالوزارة وجرى توقيع الكشف الطبي عليه، ويكون حاصلا على دورة تدريبية عملية ونظرية، وملتزمًا بالمواعيد ولا يحصل على إكراميات أو أية مبالغ من الحجاج، وأشار إلى أن الأتوبيسات يجب ألا تكون من موديلات قبل ٢٠١٠، وأن تكون مزودة بجهاز التتبع الإلكتروني gps.

Advertisements

وأوضح «إبراهيم» أن فحص الأتوبيسات سوف يتم بعد إجراء القرعة وتحديد الضمانات وسيتم الفحص في المراكز المختصة بالمحافظات، وليس شرطًا حضور الأتوبيس للقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التأكد من صلاحيتها وسلامتها الفنية للعمل في موسم الحج المرتقب.

ومن جانبه، قال نادر عياد، رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بالغرفة، إن الغرفة تسعى لرفع كفاءة السائقين وتدريبهم على مستويات عالية ومقاييس عالمية، مع إلزام الشركات بضرورة تزويد الأتوبيسات بأجهزة التتبع الإلكتروني وطفاية حريق، وحقيبة إسعافات وعدة كاملة.

وشدد «عياد» على أن الغرفة حريصة على توفير كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن وضمان وصولهم لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر وحماية مصالح الشركات السياحية وسمعة القطاع السياحي، وأكد أنه سيتم توفير أتوبيسات احتياطية لنقل حجاج البرى، حال تعرض أي أتوبيس ناقل للحجاج لآي ظرف يمنعه من استكمال الرحلة وهناك متابعة لحركة الأتوبيسات والتدخل الفوري لحل اية مشكلة سواء داخل الأراضي المصرية أو الأردنية أو السعودية لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن.