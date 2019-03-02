شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين باكستان والهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، وذلك على أثر التطورات الأخيرة التي وقعت بين البلدين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي شهده الشطر الهندي من كشمير.

وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة.

كما أكد البيان على ثقة مصر في حكومة البلدين من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.