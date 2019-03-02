التحقيقات في قتل عاطل لشقيقة زوجته وإصابة ابنته: "ليس لها علاقة بسوء السلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، في واقعة قتل عامل لشقيقة زوجته، والشروع في قتل ابنته بمنطقة أوسيم، أن مشاجرة بين الأب وابنته وراء الواقعة.

وأوضحت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، أن تحريات مباحث أوسيم أفادت بحدوث مشاجرة بين الأب وابنته، ولم تتطرق التحريات إلى سوء السلوك أو السمعة كدافع لارتكاب الجريمة، ولم تذكر الدافع للواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة؛ لبيان سبب ارتكاب المتهم للجريمة، مؤكدة على عدم صحة ما تردد بسوء سلوك المجني عليهما.

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البداية عندما تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفى معهد ناصر بوصول كلاً من "منال ه."، 30 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح نافذ بالبطن أسفل الثدي من الجهة اليسرى، وتوفيت حال إسعافها ونجلة شقيقتها "شروق أ."، 20 سنة، طالبة مصابة بجرح طعني بالبطن وتم إسعافها.

انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وأفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن والد الطالبة المصابة وراء ارتكاب الجريمة تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم.

واعترف المتهم "أشرف.أ"، بارتكابه الجريمة حيث وقعت بينه وبين ابنته مشادة كلامية ما دفع خالتها للتدخل للفض بينهما ما دفعه لإخراج مطواة من بين طيات ملابسه وسدد لهما طعنتين تم نقل المصابتين إلى المستشفى إلا أن الخالة لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إسعافها بينما تم إنقاذ الابنة.