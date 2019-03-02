عبدالعال يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

يتوجه مساء اليوم السبت، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني العربي على رأس وفد برلماني إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر رقم 29 للاتحاد الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019.

ويأتي هذا الاجتماع تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، حيث من المقرر أن يلقي الدكتور علي عبدالعال ورؤساء البرلمانات والوفود كلمات حول هذا الموضوع. وسوف يسبق المؤتمر اجتماع تشاوري لرؤساء البرلمانات العربية مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال للتنسيق المسبق بشأن موضوعات وفعاليات المؤتمر.

ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد في نهاية أعمال المؤتمر إلى السيد المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني.