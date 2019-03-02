عبدالعال لمصابي محطة مصر: بيان للحكومة عن الحادث الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيستمع لبيان من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول حادث القطار الأسبوع القادم، وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التي ستتخذ مستقبلاً لتفادي وقوع أي حوادث في هذا المرفق الحيوي.

وقال عبدالعال، إنه استمع للمصابين في الحادث وأنه لا يريد التدخل في إجراءات التحقيق، ولكن من الواضح أن الحادث ينطوي على إهمال شديد.

جاء ذلك خلال زيارته ظهر اليوم السبت، لمصابي حادث قطار محطة مصر، بمعهد ناصر، حيث تفقد الحالات المصابة واطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأكد لهم على وقوف كافة أجهزة الدولة بجانبهم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية وامتثالهم للشفاء التام.

وأكد عبدالعال مجدداً على أن الدولة المصرية لن تتهاون في محاسبة المقصرين والمتسببين في أي إهمال تكون ضحيته أرواح مواطنين أبرياء.