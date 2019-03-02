الرئاسة: السيسي يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث "محطة مصر" وسير التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي اطلع من رئيس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين بحادث قطار محطة مصر.

وأضاف راضي، في بيان له اليوم، أن الرئيس اطلع على سير التحقيقات في حادث قطار محطة مصر.

وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة، وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.​