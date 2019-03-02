انت الان تتابع الأزهر: معظم كنائس مصر بناها الصحابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كنيسة - صورة أرشيفية

قال وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، إن جميع الأديان دعت إلى التسامح والتعايش المشترك، وهناك قواسم مشتركة تربط بين بني الإنسان رسختها جميع الأديان السماوية، وقال" إن الرسول (ص) عندما استقر بالمدينة المنورة أسس لنظام التعايش السلمي ونمط المعيشة العادلة بين المهاجرين والأنصار والوثنيين واليهود وغير ذلك من الأديان والعقائد، ومن أهم الأسس التي رسخها الرسول في المدينة المنورة هي العدالة والبر والحرية وحسن المعاملة والسلام، مشيرا إلى أن معظم الكنائس التي أقيمت في مصر بناها الصحابة لأن جميع الأديان دعت للتسامح والتعايش المشترك.

وذكر عباس، في كلمته خلال مؤتمر حوار السلام والطمأنينة الذي تنظمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورهبنة فرنسيسكان مصر، اليوم السبت، أن الرسول بدأ دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق واللين مع احترام آدمية الإنسان من خلال مبدأ التكريم الإلهي للإنسان، وجميع الأديان رسخت منهاج السلام والتسامح.اقرأ أيضا|

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