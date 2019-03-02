الأزهر: معظم كنائس مصر بناها الصحابة

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كنيسة - صورة أرشيفية
قال وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، إن جميع الأديان دعت إلى التسامح والتعايش المشترك، وهناك قواسم مشتركة تربط بين بني الإنسان رسختها جميع الأديان السماوية، وقال" إن الرسول (ص) عندما استقر بالمدينة المنورة أسس لنظام التعايش السلمي ونمط المعيشة العادلة بين المهاجرين والأنصار والوثنيين واليهود وغير ذلك من الأديان والعقائد، ومن أهم الأسس التي رسخها الرسول في المدينة المنورة هي العدالة والبر والحرية وحسن المعاملة والسلام، مشيرا إلى أن معظم الكنائس التي أقيمت في مصر بناها الصحابة لأن جميع الأديان دعت للتسامح والتعايش المشترك.
وذكر عباس، في كلمته خلال مؤتمر حوار السلام والطمأنينة الذي تنظمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورهبنة فرنسيسكان مصر، اليوم السبت، أن الرسول بدأ دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق واللين مع احترام آدمية الإنسان من خلال مبدأ التكريم الإلهي للإنسان، وجميع الأديان رسخت منهاج السلام والتسامح.اقرأ أيضا|
وذكر عباس، في كلمته خلال مؤتمر حوار السلام والطمأنينة الذي تنظمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ورهبنة فرنسيسكان مصر، اليوم السبت، أن الرسول بدأ دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق واللين مع احترام آدمية الإنسان من خلال مبدأ التكريم الإلهي للإنسان، وجميع الأديان رسخت منهاج السلام والتسامح.
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وأوضح أن هناك صحوة خلال العصر الحديث بين العقلاء والحكماء من جميع الأديان، لافتا إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها منذ أيام بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والتي رسخت للسلام الكامل بين المجتمعات وأتباع الديانات، وأيضا عقد العديد من المؤتمرات التي تدعو للتعايش السلمي وترعى حقوق الإنسان.
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