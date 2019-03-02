انت الان تتابع وفد سياحي من 4 دول يزور آثار بني حسن بالمنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زار وفد سياحي متعدد الجنسيات من دول "أمريكا وألمانيا وأوروجواي وإسبانيا" المنطقة الأثرية ببني حسن، اليوم السبت، وكذا قاموا بجولة حرة في المحافظة، زاروا خلالها الأماكن الأثرية والسياحية من أجل التعرف على الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بها. أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أهمية القطاع السياحي فى مصر، مشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لتوفير كل سُبل الراحة والأمان للزائرين، حيث وجه الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة بتيسير وحل كل المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب.

وقال الدكتور ثروت الأزهري إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى. كما

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