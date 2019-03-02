نائب: السوشيال ميديا سلاح الإخوان الأخير لهدم الدولة

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جماعة الإخوان - صورة أرشيفية

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعي أحد أدوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب ضد الدولة، إذ تروج عبر صفحات وهمية إدعاءات لإحباط الرأى العام والتشكيك في انجازات الدولة، موضحا أن الجماعة لجأت لهذه الطريقة بعد فشل كل المحاولات التي سعت لها لتهديد أمن البلاد، فبدأت في إثارة الشائعات والأكاذيب، عبر مختلف صفحات "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها، خاصة في أوقات الإنجازات، في محاولة منهم لإشغال الرأي العام عن هذا الإنجاز، وأصبحت هذه الصفحات دون رقيب أو حسيب، لأن معظمها أصبح يدار من خارج البلاد، لتهديد الأمن القومي.

وأضاف دسوقي أنه لا بد من ترصد هذه الصفحات وغلقها فورا، وهو الدور المنوط به الأجهزة الأمنية، لأن هذه الصفحات أصبحت تهدد الأمن القومى للبلاد، بالإضافة إلى تقديم الدعم من المؤسسات الإعلامية والحكومية لنشر المعلومات الصحيحة بشكل مستمر أمام أعين المواطنين، لنفي هذه الأكاذيب التي تروجها جماعة الإرهاب والضلال

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