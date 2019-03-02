شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 مقار لـ«100 مليون صحة» في الغربية: تتقاضى أموالا من المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بالغربية، شكاوى من المواطنين في مركزي سمنود وبسيون، بتحصيل مقار تقوم بإجراء المسح الطبي لهم ضمن مبادرة «100 مليون صحة» مقابل مبالغ مالية.

وقال مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، إنه بفحص الشكاوى تبين صحتها، وهي 3 مقار «2 في سمنود أحدهما في قرية ميت بدر حلاوة، ومقر واحد في بسيون».

وأوضح المصدر أن الـ3 مقار تابعة لجمعيات أهلية، وعلى الفور تم إخطار وزارة الصحة، وجرى رفعهم من على «سيستم» المبادرة، وإخطار الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي أصدر قرارًا بغلقها وتوجيه المواطنين إلى أقرب مقار لتوقيع المسح الطبي.