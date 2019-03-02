شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: خطة تدريب لعدد من مديري المطاعم في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة السياحة، السبت، دورة تدريبية لعدد من مديري المطاعم السياحية في المحافظات المصرية المختلفة، وذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت السياحية وشركة دايڤرسي Diversy، بحضور الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وذلك في ضوء الخطة العاجلة لوزارة السياحة للتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في قطاع السياحة، وخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء.

وبحسب بيان، السبت، تعد هذه الدورة التدريبية تعد الأولى من نوعها التي يحصل عليها مديرو المطاعم السياحية بمصر في هذا المجال، وذلك للتعرف على الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال صحة وسلامة الغذاء.

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وأكدت الدكتورة سها بهجت، أن تدريب العنصر البشري يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة؛ وذلك لتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة، موضحة أن رفع كفاءة العنصر البشري يعتبر أحد الملفات الهامة ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي من مجلس النواب.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، إلى أنه من المقرر أن يتم تدريب ٥٠٠ من مديري المطاعم السياحية بمصر، وسيبدأ التدريب بمحافظة القاهرة على مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من ٥٠ مدير من مديري المطاعم السياحية، ثم سيتم بعد ذلك استكمال التدريب بباقي المحافظات السياحية الأخرى، وهي «الإسكندرية- الأقصر-أسوان- الغردقة- جنوب سيناء».

من جانبه أشاد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالتعاون والتنسيق بين غرفة المنشآت السياحية ووزارة السياحة خاصة في مجال رفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدًا على أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لانطلاق البرنامج التدريبي لصحة وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الدورة يتم في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة السياحة لتدريب العاملين بقطاع السياحة المصري للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين.

جدير بالذكر أن شركة دايڤرسي Diversy هي شركة متخصصة في تقديم حلول مستدامة للصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال إدخال أساليب التكنولوچيا الحديثة.