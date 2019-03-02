شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطلّع على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلّع من رئيس مجلس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر.
وأضاف راضي، في تصريحات، اليوم، أن الرئيس السيسي اطلّع كذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث.
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