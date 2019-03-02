شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمع الكنائس الشرقية يزور البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، برفقة صاحب المنسينيور برونو موزارو القاصد الرسولي بمصر، صباح اليوم، السبت، البابا تواضروس بدير الأنبا بيشوي، حيث حمل الكاردينال ليوناردو سلام وتعبير الصداقة من البابا فرنسيس إلى البابا تواضروس.
وتحدث البابا تواضروس عن كيفية الوصول للوحدة والتي هي في قلب المسيح من خلال المحبة والدراسة والحوار والصلاة.
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