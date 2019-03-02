شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس «الأطباء» يطالب النقابة بدعم أسر ومصابي حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور أحمد حسين عبدالسلام، عضو مجلس نقابة الأطباء، النقيب العام الدكتور حسين خيري، بإعلان النقابة الحداد الرسمي ووضع شارة سوداء على الموقع الرسمي للنقابة، تضامنا مع أسر ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر.

وقال عبدالسلام، في خطاب وجهه للنقابة، اليوم، السبت: «نظرا لأن النقابة العامة تضم بين تشكيلاتها (لجنة مصر العطاء)، أقدم مختلف المساعدات للمواطنين، ومنها الطبية والاجتماعية في حالة الكوارث، ومصادر تمويل اللجنة هي تبرعات المواطنين، فإنني أقترح تقديم الدعم الطبي والمالي للمصابين وأسر الشهداء، بعد التواصل مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية، للحصول على أسماء وطرق التواصل مع أسر الشهداء والمصابين».

كما اقترح إقامة حفل تأبين للشهداء قبل حفل (يوم الطبيب 18 مارس)، مشاركة لهم في مشاعر الحزن وتأكيدا على اندماج نقابة الأطباء مع المجتمع.