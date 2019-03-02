شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل إقبال المواطنين للكشف في ثاني أيام «100 مليون صحة» لمحافظات المرحلة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المستشفيات والمراكز الصحية ، اليوم، السبت ، إقبالًا من المواطنين في ثاني أيام المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية" الضغط والسكر والسمنة"

فى الجيزة ، استقبلت وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الشباب المئات من سكان مدينة6 أكتوبر ، وجابت وسيارات العيادات المتنقلة عدة أحياء لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين من الجنسين ، وتابع رؤساء الأحياء ومدير مركز الشباب المراكز فعاليات الحملة، وحرصوا على تفقد المقار الخاصة بالكشف للاطمئنان على انتظام الحملة وإزالة أى معوقات تواجهها.

وفي الدقهلية ، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة إن المحافظة حققت أعلي معدل تردد على مستوى الجمهورية في أول أيام المرحلة الثالثة للحملة حيث تم إجراء التحاليل لعدد 116 الفًا و880 مواطن حسب البيانات الرسمية المسجلة علي شبكة وزارة الصحة.

وقال "مكي" في تصريحات صحفية إن المستهدف اليومي لنا في حدود 70 ألف مواطن، إلا أننا حققنا 168% من المستهدف ووصلنا لهذا العدد في ظل حماس شديد من جميع العاملين في الحملة "

وفي المنيا ، شهدت لجان الكشف اقبالا من المواطنين في اليوم الثاني، وحرص المواطنون على اصطحاب أفراد أسرهم لإجراء الكشف، و قال الدكتور ناجح حمدي طه ، مدير مستشفي العدوه المركزي ، أن عشرات المواطنين توافدوا على اللجان لأجراء الفحص الطبي ، واستكمال إجراءات العلاج .

وفي الغربية ، تابع الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا يرافقه الدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية والسادة مديري المستشفيات ومندوبى وزارة الصحة مراكز الفحص فى المستشفيات الجامعية للاطمئان على سير العمل بالمستشفيات واستعدادها التام للبدء باجراء المسح الشامل على المواطنين

والتقى " سبع " خلال جولته عددًا من المواطنين الذين يجرون المسح الطبى وتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والإجراءات الشاملة لضمان سلامة اجراء المسح، كما شدد على جميع الأطباء والعاملين بالمبادرة على ضرورة حسن معاملة المواطنين واتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها إنهاء اجراء المسح سريعاً .

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وأشار إلى أن الجامعة وفرت 36 فريقًا مسحيًا حيث يوجد 16فريق ثابت بالمستشفى التعليمى العالمى ومجمع الكليات بسبرباى ، بالإضافة الى 20 فريق بحثى متحرك لتغطية تكدس المواطنين على أحد النقاط لتحقيق أعلى درجات الالتزام بسرعة اتمام المسح .

و تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة شكاوى من المواطنين في مركزي سمنود وبسيون، بتحصيل مقرات تقوم باجراء المسح الطبي لهم ضمن حملة "100 مليون صحة" مقابل مبالغ مالية.

وقال مسؤول بمديرية الصحة إنه تم فحص الشكاوى وتبين صحتها وانهم 3 مقرات "2 فى سمنود احدهما فى قرية ميت بدر حلاوة، ومقر واحد فى بسيون" .

وأوضح" المصدر" أن الـمقرات الثلاثة تابعين لجميعات أهلية، تم اخطار وزارة الصحة وتم رفعها من على سيستم المبادرة، وإخطار الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة ، الذى أصدر قرار بإغلاقها وتوجيه المواطنين الى اقرب مقرات لتوقيع المسح الطبى.

وفي الشرقية، تابع الدكتور هشام شوقي مسعود ، وكيل وزارة الصحة نقطة الفحص والعيادة الطبية بديوان عام مديرية الصحة ، وتوجه إلي جامعة الزقازيق وتابع عملية الفحص والكشف الطبي للطلبة من داخل كلية التربية بالجامعة ، وأكد علي أهمية تنظيم دخول الطلبة لإجراء عملية الفحص

والتقي وكيل الوزارة بالدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور هشام عناني مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق ، وقاموا بتفقد نقاط الحملة بمستشفيات جامعة الزقازيق وكلية علوم الإعاقة ، وكلية التربية ، وتم الإتفاق علي نقل بعض النقاط بمستشفي الجامعة لمكان أوسع لاستيعاب المواطنين.

وفي الوادى الجديد ، قال المحافظ اللواء محمد الزملوط إن 5300 مواطن اجروا الفحص الطبي فى أول ايام الحملة ، مشيرا إلي إن هناك اقبالًا كبيرًا من المواطنين للكشف ، مشيرًا تطوع شباب وفتيات المحافظة لمساعدة المعاقين وكبار السن اثناء الكشف ، بجانب توافر وسائل نقل مجانية لنقل المواطنين من المناطق المتباعدة وأضاف أن المحافظة تضم 82 فرقة طبية تعمل على فترتين للكشف عن 120 مواطنا بكل فرقة طبية فى اليوم الواحد بهدف الكشف عن 182 الف مواطن وهو العدد المستهدف على مستوى المحافظة .

وحرص المحافظ على إجراء التحليل بالمجمع الإسلامي الكبير بمدينة الخارجة ، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية اللذين بادروا بالكشف وسط إقبال المواطنين.

من جانبها ، قالت سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالمحافظة ، إن الفرق الطبية والعيادات الطبية المتنقلة موزعة على جميع المساجد الكبرى بالمحافظة وذلك فى ظل استهداف مناطق تجمعات المواطنين ، بجانب العيادات المتنقلة والمناطق التى تم تخصيصها على مستوى مراكز المحافظة للكشف عن المواطنين ، واضافت ان المبادرة تستهدف المدارس والكليات المختلفة بجامعة الوادى الجديد ، والسجون والمساجد والكنائس.