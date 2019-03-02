شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تعيين معلمي العقود عقب اجتياز الاختبارات بحد أدنى 50% للنجاح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أن درجة اجتياز الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين من 50%.

وقال «عمر» خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، السبت، إن «الوزارة جاهزة لتعيين المتقدمين عقب اجتياز الاختبارات بعد انتهاء جميع الإجراءات منها الفحص الأمني، حيث لن يتم تعيين أحد ولديه مشكلة أمنية».

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وأوضح أنه سيجري إعداد جداول لتوزيعها على لجان الاختبارات، وأن من المقرر أن تستغرق امتحانات المتقدمين للمسابقة من أسبوع إلى 10 أيام، لافتًا إلى أن مشاركة المعلمين الذين سيجري قبولهم في المسابقة في أعمال امتحانات الفصل الثاني ستكون حسب حاجة المديرية وسيتم النص عليه في العقد.

وتابع أن الوزارة سوف تراجع العقود بعد انتهاء الاختبارات وخلافه، للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد وتحقيق الشفافية والعدالة بين المتقدمين، لافتا إلى أن الوزارة تحتاج إلى تعيين 65 ألف معلم، بعد مراجعة التخصصات لموافاة الإعداد المطلوبة بشكل علمي.

وذكر نائب الوزير أنه بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني ستكون الوزارة قد انتهت من مشكلة العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير فرص عمل وإعادة توزيع المعلمين لضمان عدم تعثر أي مدرسة بدون معلمين.