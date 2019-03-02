شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استعلام أمني عن المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أن الوزارة تسعى لتحقيق الشفافية بشكل كبير في مسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين.

وقال «عمر» في مؤتمر صحفي، السبت، إنه «لا يستطيع أحد اختراق النظام المعمول به للمسابقة، ولكن ما تردد عن إرسال أي رسائل إلكترونية خلال الفترة الماضية للمعلمين مجرد شائعات لا أساس له من الصحة»، مضيفًا أنه تم اكتشاف بعض عمليات النصب من أفراد لتوفير عقود تعيين للمتقدمين للمسابقة.

وتابع «عمر» أن الوزارة بحاجة كبيرة للمتقدمين للمسابقة البالغ عددهم 430 ألفا تقريبًا، ليكون هناك استقرار في المنظومة التعليمية، لأن هناك أفرادًا من المعلمين يخرجون على المعاشات بشكل مستمر وأيضًا هناك إجازات وجوبية لبعض المعلمين ومن ثم الأرقام المتقدمة الوزارة نحن في حاجة لهم.

وأوضح أن أنه لا بد من إحضار الرقم القومي للمتقدم وأيضًا البريد الإلكتروني للمتقدم خلال لجنة الامتحان، كما أنه جارٍ الاستعلام الأمني عن المتقدمين.

وذكر أن الوزارة تضع نظام تعيين جديد لتحقيق الاستقرار للمعلمين، موضحًا أنه جرى انتهاء المسابقة الحالية سيتم إعادة توزيع المعلمين لتحقيق الاغتراب الداخلى للمعلمين، ونسعى إلى أن تصبح المدرسة وحدة ذات طابع خاص تحقق الاستقرار للمعلمين.

وأشار إلى أن المسابقة هدفها تعديل المنظومة التعليمية وهناك قاعدة بيانات للعاملين والمعارين خارج مصر، وسيجري توفير مسابقات بشكل مستمر.

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وأعلن الدكتور محمد عمر، أن هناك ما يقرب من 71 ألف متقدم بمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين مطابق للشروط من إجمالي 150 ألف متقدم قاموا بتسليم الملفات والأوراق المطلوبة للمديريات التعليمية.

وقال «عمر» إن الوزارة راعت جميع المتقدمين وتم قبول المستبعدين من القيد العائلي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعقد اختبارات لـ 71 ألفا و227 بدءًا من الاثنين المقبل على مستوى الجمهورية.

وأكد «عمر» أن هناك بعض المحافظات بها بعض المشكلات الخاصة بالمؤهلات، وسيجري عقد اجتماع مع مديرى المديريات لحل هذه المشكلات.

وأعلن «عمر» توفير 51 قاعة في المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لعقد اختبارات القبول للمتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين على أن الاختبارات على 15 فترة، وتستغرق الفترة 30 دقيقة للإجابة على 40 سؤالا كلها عبارة عن اختيار من متعدد مع منح 15 دقيقة للراحة.

وأضاف «عمر» أن الامتحان لا يحتاج إلى أي امكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات ،ويمنع اصطحاب الموبايل، كما أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقة أو تصوير الامتحان أو الغش أو أي شئ وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة، قائلا إنه يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة، مؤكدًا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته.

وقال إن الامتحان مصمم لحفظ البيانات تحسبًا لانقطاع الكهرباء أو حدوث عطل حيث أن هناك معايير معينة للامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم بنك أسئلة وصلت إلى 12 ألف و818 سؤالا وكل معلم له امتحان مختلف بإجابة مختلفة، كما أن تم التعاون مع مراكز الثقافى وأيضا المركز القومى للامتحانات لعمل أسئلة اللغات بالنسبة للمتقدمين للغات.

وأشار إلى أن بعض المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، لم يسجلوا البريد الإلكتروني بشكل صحيح، وهناك أكثر من متقدم يحمل نفس البريد الإلكتروني لأنهم ذهبوا إلى مكاتب الكمبيوترات سجلوا من خلالها، موضحًا سيتم ارسال بيانات ورسائل لهم بدأ من الغد لتصحيح البيانات وأيضًا تاريخ الامتحان وموعده.