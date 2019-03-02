شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تفتش على المنشآت الصناعية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر، السبت، حملة مراجعة بيئية للتفتيش على عدد من المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة، في إطار متابعة وزارة البيئة لإجراءات المنشآت الصناعية في المحافظة لتوفيق أوضاعها البيئية والوقوف على مدى التزامها بهذه الإجراءات، بناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وقامت اللجنة بالمراجعة البيئية لـ5 منشآت صناعية على مدار 3 أيام، من خلال استعراض بنود خطط الإصحاح البيئي المقدمة من تلك الشركات، ومتابعة الموقف التنفيذي لبنود تلك الخطط، ومدى الالتزام بالجدول الزمني، وجدية الشركات في تنفيذها.
كما قام فريق التفتيش بالفرع بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المنشآت والقرى السياحية بالقصير، للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى التزامها بالاشتراطات البيئية، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
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