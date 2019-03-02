شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، أعمال رصف وتمهيد شارع المتحف الزراعي بحي الدقي المقرر إنشاء شارع مصر 306 به، وذلك للوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها بالشارع من رصف وتركيب بلاط إنترلوك وبلدورات وصيانة للأرصفة وإزالة لأي مخالفات ورتش.

وقال «راشد» إن المحافظة وفرت قطعتي أرض لصندوق تحيا مصر، في أطار البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق لإنشاء مشروع شارع مصر بهما لتوفير فرص عمل للشباب وأماكن بديلة للباعة بشكل حضاري، مشيراً إلى أن القطعتين تقعا بنطاق أحياء العمرانية والدقي، مؤكدا أن توفير قطع أخرى مستقبلاً لتحقيق أقصى استفادة للشباب والمشروعات الصغيرة الراغبين في فتح مجالات عمل لهم.

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الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ رافقه اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

ووجه محافظ الجيزة، العميد إيهاب مكاوي، رئيس حي الدقي بدراسة تطوير شارع الشركات وإنشاء محال تجارية حضارية.

وشهدت جولة المحافظ تفقده لحالة النظافة بشوارع محيى الدين أبوالعز ووزارة الزراعة والتحرير والمريوطية وخلال الجولة تم ضبط سيارة كارو محملة بمخلفات الرتش والبناء قبل إلقائها الحمولات الموجودة بها بالشارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقي

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع مصر 306 بالدقي