شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المهندسات العربيات تعلن إطلاق يوم المهندسة العربية 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة صباح مشالى، رئيس لجنة المهندسات المصريات، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الشركة القابضة التوزيع، إن السيدات العربيات قد واجهن تحديات كبيرة نحو القيود التى فرضتها عليهم العادات والتقاليد وبرغم ذلك استطاعوا كسر هذه القيود والسماح لبناتهن بالارتقاء فى التعليم، ولم تكتف نسبة كبيرة من السيدات العربيات بالتعليم فقط ولكن صممن على دخول مجال العمل ليس فقط لاكتساب المال أو تحدى للزملاء العاملين فى نفس مجال العمل ولكن لتحقيق أمالهن وطموحاتهن .

وأضافت خلال كلمتها، باجتماع لجنة المهندسات العربيات الاتحادية، المنعقد بنقابة المهندسين، إن المجال الهندسى كان يعتبر حكراً على الرجال فقط ولكن المرأة المصرية كانت من أول السيدات فى العالم العربى لاختراق هذا المجال.

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وأعربت المهندسة حنان بادى عواد – رئيس لجنة المهندسات العربيات عن مدى سعادتها بأن هذا الاجتماع ضم العديد من ممثلات الدول العربية، مؤكدة على الدعم المتواصل من نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب للجنة .

وأضافت بادى أن الهدف الاساسى للجنة هو تعزيز العمل العربى المشترك والسعى لإيجاد منظومة واحدة تحتضن ابداعات مهنة الهندسة وتعظيم قدرات أعضائها لتصل للتنافسية وأن لجنة المهندسات العربيات هى البناء بشقيه، بناء الانسان وهذا ما تقوم به الأم المهندسة والشق الثانى المساهمة فى بناء مجتمعها من خلال تصاميم ومشاريع اصبحت حقيقة على الارض وشواهد لإنجازاتها.

وفى نهاية الاجتماع تم استعراض الأهداف العامة والتشغيلية للخطة الاستراتيجية للجنة المهندسات العربيات ومناقشة البرنامج الزمنى للجنة، وإعلان إطلاق يوم المهندسة العربية 3 مارس من كل عام.