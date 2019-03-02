شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تأجيل امتحان 2000 متقدم بمسابقة العقود المؤقتة لعدم تسجيل الإيميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الـ428 ألف الذين تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، معظمهم لم تنطبق عليهم شروط المسابقة وفقط 150 ألف تقدموا بملفاتهم و71 ألف فقط انطبقت عليهم الشروط المطلوبة.

وقال عمر، أن هناك 2000 شخص لم يسجلوا بريدهم الإلكترونى، سيتم تأجيل اختباراتهم لآخر امتحانات المعلمين المتقدمين حتى يتم استيفاء البيانات المطلوبة وهى البريد الإلكترونى.