صادر بها حكما بالإعدام.. "استئناف القاهرة" تحيل واقعة "تزوير قضية قتل" ببولاق للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إحالة واقعة تزوير محاضر جلسات قضية قتل بمنطقة بولاق أبو العلا صادر فيها حكما بالإعدام إلى النيابة العامة للتحقيق.

يُذكر أن المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد كلف المكتب الفني والمتابعة بدراسة وفحص أسباب الأحكام الصادرة في الطعون بالنقض في الجنايات بنقض الأحكام والإعادة لدراسة اسباب الغاء الحكم ونشرها على دوائر الجنايات للوقوف على أسباب العوار في الأحكام وما أرسته محكمة النقض من مبادئ.

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أوضحت المحكمة في مذكرتها، أنه بمراجعة الحكم الصادر في واقعة قتل جنايات بولاق أبو العلا والتي قضت فيها محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية على محكمة الجنايات مرة أخرى للحكم فيها من جديد وأسست محكمة النقض قضائها على أن الهيئة التي أصدرت الحكم بالإدانة بتشكيلها مغير للهيئة التي استمعت للمرافعة ونظرت الدعوى طبقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات .

وتوصلت محكمة استئناف القاهرة خلال فحصها أوراق الجناية والتي تحدد لنظرها جلسة 26 أكتوبر 2014 فقد نظرت الجناية بتشكيلها وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27 يناير 2016 تغيرت الهيئة وأصبحت برئاسة المستشار أيمن هشام واستمر تداول الدعوى بتلك الهيئة حتى صدور الحكم بجلسة 26 ديسمبر 2016 .

وتبين لمحكمة الاستئناف العبث في تشكيل الهيئة بجلسة 27 يناير 2016 عن طريق محو اسم رئيس الدائرة وتدوين اسم المستشار أيمن هشام بدلا من المستشار رئيس الدائرة، وتبين من خلال مطالعة الشهادة المقدمة من سكرتارية المحكمة تشكيل القضاة للعام القضائي 2016/2017 عدم وجود اسم المستشار أيمن هشام ضمن تشكيل المحكمة خلال هذه الفترة، وقدم المستشار رئيس الدائرة مذكرة نفى فيها توقيعه على الصفحة الأولى من أصل الحكم والتي تحمل اسمة ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم وتم استبداله اسمه بآخر، تبين أن القضية صادر فيها حكما بالإعدام وأن هذا التلاعب قد كان تسبب في إعادة القضية للجنايات مرة أخرى.