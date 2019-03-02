جهود "مكافحة المخدرات" في ضبط مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن "القاهرة، الدقهلية، أسيوط" وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط "20 كيلو جرام لمخدر البانجو، 1,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1,100 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، سلاح ناري" وذلك على النحو التالي، استهداف ثلاثة عناصر إجرامية خطرة كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم - متخذين من دائرة مركز شرطة شربين، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وضُبط بحوزة عاطل، سبق اتهامه في قضية تبديد ومحكوم عليه فيها غيابياً بالحبس سنتين" وبحوزته 156 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 20 كيلو جرام، مبالغ مالية، هاتف محمول، سلاح أبيض، أدوات لتغليف وتجزئة المخدر.

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كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، في كمين أمني بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم "65 لفافة لمخدر الإستروكس معدة للترويج وزنت 1,100 كيلو جرام، عدد 41 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وضبطت الإدارة، سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة أسيوط، وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أسيوط مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، فرد رصاص محلي الصنع، مبلغ مالي، هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية.