بسبب خلافات الأم.. تفاصيل اختطاف طفل وقتله على يد مسجل ومزارع بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط من ضبط عنصرين إجراميين لقيام أحدهما باختطاف وقتل طفل والآخر مطلوب ضبطه في 4 قضايا جنائية.

ورد بلاغ لمركز القوصية من "نوال.ع"، 25 سنة، "ربة منزل" مُقيمة دائرة قسم شرطة مركز القوصية، بغياب نجلها "حسن.س"، 5 عقب خروجه من المنزل والعثور في وقت لاحق على جثته داخل زراعات بالقرب من مسكن جدته لوالدته بذات دائرة المركز.

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توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن مرتكبي الواقعة كل من "مرجان.ع"، 40 سنة، "عاطل"، محكوم عليه بالسجن لمدة سنة مع الشغل في قضية "إحراز سلاح"، "راضي.م"، 25 سنة، "مزارع" مُقيمان دائرة المركز، إثر وجود خلافات بين المتهم الأول ووالدة الطفل، حيث قام بالاستعانة بالمتهم الثاني "نجل عمه" على استدراج الطفل وقتله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثان وضبطه، وبالفحص تبين سابقة صدور قرارات ببضبطه وإحضاره في 6 جنايات بمركز القوصية "قضيتي سلاح واستعراض قوة وضرب، قضيتي سلاح واستعراض قوة وإتلاف، شروع في قتل، سلاح وذخيرة، كما أمكن ضبط شقيقه "محمد"، 28 سنة، "سائق" والذي كان متواجداً بصحبته وقت الضبط، والسابق صدور قرارات النيابة بضبطه وإحضاره في 4 جنايات "سلاح واستعراض قوة وضرب، سلاح وإطلاق أعيرة نارية واستعراض قوة، سلاح واستعراض قوة شروع في قتل، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.