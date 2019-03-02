"بالسكاكين والحبال".. عصابة تقتحم فيلا وتقيد أصحابها بالتجمع وتسرقهم بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

طاردت الأجهزة الأمنية، بالتجمع الخامس عناصر تشكيلًا عصابيًا لقيامه بتقييد أسرة، وسرقتهم بالإكراه، تحت تهديد السكاكين والأسلحة البيضاء، وضبطت المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

التفاصيل بدأت اثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، لملاحظة الحالة الأمنية، فتلاحظ لها مطاردة أحد الأشخاص لدراجة نارية يستقلها مجهولان، وعلى الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وهما "مصطفى ح"، 32 سنة، عاطل، مسجل سرقات بالإكراه، و"كريم. م" 25 سنة، عاطل، وبحوزتهما هاتفين، وتبين أن الشخص الذي يطاردهما يدعى "محمد أ"، طالب".

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وكشف الطالب سبب مطاردته للمذكورين، قائلًا إنه فوجئ اثناء تواجده وأسرته داخل فيلتهم بمنطقة الحي الأول، بالتجمع الخامس، بقيام أربعة مجهولين، قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم، واستولوا على مشغولات ذهبية، ومتعلقاتهم، وفروا هاربين.

أقر المتهمان، أمام العقيد عمرو الوكيل مفتش مباحث القاهرة الجديدة، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "محمد.م"، 28 سنة، عاطل و"كريم"، 29 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما اثناء استقلالهما سيارة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني.

تعرف مالك الفيلا "أسامة إ"، 45 سنة، "مهندس" على المسروقات، واتهم الأربعة بسرقته بالإكراه، فأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.