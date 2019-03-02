تأجيل استكمال مرافعة الدفاع في محاكمة 32 متهماً بـ"فض اعتصام النهضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة 32 متهم بدلا من 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" حيث ارتفع عدد المتهمين من 18 متهم إلى 32 بعد قيام 14 متهما بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم، لجلسة غدا الأحد الموافق 3 مارس؛ لاستكمال مرافعات الدفاع عن المتهمين .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين محمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج.

تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.