طلاء عقارات وكافيهات متنقلة.. كيف تستعد محافظة القاهرة لاستضافة "أمم أفريقيا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية والتي ستبدأ مجرياتها في 21 يونيو المقبل، حيث تستضيف مجموعة من ملاعب العاصمة مباريات البطولة.

وتحظى محافظة القاهرة بالنصيب الأكبر من فاعليات البطولة حيث تعقد بها مباريات مجموعتين من مجموعات البطولة الست إلى جانب استضافتها لحفلي الافتتاح والختام.



شاشات في الميادين

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتحديد أماكن لوضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لمتابعة فاعليات البطولة.

ووجه المحافظ بعرض أفلام وثائقية قصيرة عن الأماكن السياحية والتراثية بالقاهرة وكذلك أهم المشروعات الحديثة المُنفذة بها.



حمامات وكافيهات متنقلة

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه في إطار الاستعداد لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية، تعمل المحافظة على الانتهاء من الحمامات المتنقلة، والتي تفقد المحافظ أحد نماذجها اليوم بمنطقة زهراء المعادي.

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وقال فؤاد، إنه سيتم نشر هذه الحمامات بالميادين العامة، خلال إقامة مباريات البطولة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج عبارة عن كونتير يضم 4 حمامات للرجال والسيدات ومزودة بشاشة كبيرة لنقل المباريات بالإضافة إلى خدمة تقديم المشروبات السريعة الساخنة والباردة.

النقل العام

كما وجه المحافظ، اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، بإزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلًا عنها، وتخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة إلى أماكن إقامة المباريات مع التنسيق مع هيئة إستادي القاهرة والدفاع الجوي لتخصيص أماكن انتظار الأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين.

الطرق والمحاور

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق، بمراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة خاصة كوبري أكتوبر وطريق العروبة، وصلاح سالم، والمخيم الدائم، ويوسف عباس، وطريق النصر، وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة مع طلاءها، واستكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكباري من الداخل والخارج.

طلاء العقارات

شهد اجتماع محافظ القاهرة برؤساء الاحياء، التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات في أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود من إعادة ترميم ورصف الطرق واستكمال الأرصفة، والتأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بالعاصمة.

هيئة النظافة

وقال اللواء محسن المأمون، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لمصراوي، إنهم يستهدفون تكثيف أعمال النظاف، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار وتنسيقها، ونظافة أكشاك الكهرباء والتأكد من غلقها بإحكام وطلاء الأعمدة وإزالة أي ملصقات عليها.

المستشفيات

أعلنت المحافظة حالة الطوارئ في كل مستشفيات العاصمة خلال مجريات البطولة التي ستبدأ يوم 21 يونيو القادم وتختتم في 19 يوليو، خاصة المستشفيات القريبة من الفاعليات، إلى جانب نشر سيارات الإسعاف المجهزة مع التأكد من وجود طبيب بكل سيارة.