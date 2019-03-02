شيخ الأزهر يستبعد وزير الأوقاف من تشكيل بيت الزكاة والصدقات المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى :

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، استبعاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.

تأسس بيت الزكاة والصدقات المصري في عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

كان الدكتور مختار جمعة عضوا في مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، في قرار تشكيله الصادر في عام 2014.

وأصدر فضيلة الإمام الأكبر، صباح السبت، قرارا بإعادة تشكيل مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، لمدة أربع سنوات مقبلة، قابلة للتجديد.

Advertisements

وخلا التشكيل الجديد لمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، من الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة، ومحمد عبدالسلام المستشار القانوني السابق لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق.

ويضم المجلس الجديد في عضويته، كلا من: المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، والسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، والدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق حسن، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

ويضم المجلس في تشكيله الجديد: الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد مصطفى عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور. محمد أحمد علي سلطان، محافظ الإسكندرية السابق، والدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بالبحرين، و محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، و محمد ناصر الجبري، رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة الكويتي، والدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمهندس عاطف أحمد حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

وشهد بيت الزكاة منذ انطلاقه توسعًا كبيرًا، وتنوعت أنشطته ما بين اجتماعية وصحية وتنموية وإغاثية، ونجح من خلالها البيت في تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الزكاة والصدقات، وكسب ثقة ودعم دافعي الزكاة والمتبرعين، وترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وذلك وفقا لرؤية علمية تنموية تسعى لسد الفجوات التنموية وتقديم الدعم الأمثل لمستحقي الزكاة.​