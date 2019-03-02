مصدر: جرار حادث قطار محطة مصر يعمل منذ أكثر من 45 عاما في السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال مصدر بهيئة السكة الحديد، إن رفع جرار قطار حادث محطة مصر يرجع إلى قرار النيابة العامة وليس للهيئة دخل فيه، معربا عن أسفه لما جرى في الحادث الأليم.

وكشف المصدر في تصريح لمصراوي، اليوم، عن مصير الجرار بعد رفعه من مكان الحادث، موضحا أنه سيرفع إلى ورش السكة الحديد ومنها سيعرض في مناقصة لعرضه في مزاد علني لبيع الخردة.

وأوضح المصدر، أن الجرار يعمل في السكة الحديد منذ أكثر من 45 عاما حتى تهالك ولا يصلح بعد الآن للعمل مرة أخرى أو وضعه في جراج السكة كثيرا بعد الحادث.​